В Тернопольской области случайно обнаружили древний саркофаг, возраст которого может насчитывать до 5 000 лет, превышая возраст знаменитых пирамид Египта на плато Гиза. Очень ценная археологическая находка была сделана во время весенне-полевых работ.

Об этом сообщила директор Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия, археолог Марина Ягодинская, как передает Укринформ.

"Сельский председатель Рыдодубов Чертковского района сообщил, что во время весенне-полевых работ за селом в поле трактор зацепил и проломил каменную глыбу, под которой оказалось отверстие. На дне увидели человеческий череп. Когда археологи прибыли на место находки, то обнаружили в земле часть каменной могилы-саркофага из местного "красного" камня. Крышка, тоже каменная, была частично проломлена при обработке земли техникой. Предварительно - это типичное захоронение времен или так называемой комаровской культуры, могильник "белопотокского типа", или культуры шаровидных амфор. То есть, речь идет ориентировочно о IV тысячелетии до нашей эры", - сообщила Ягодинская.

По ее словам, она вскоре планирует выехать на место находки, где будет работать группа археологов.

Специалисты окончательно определят возраст саркофага и исследуют человеческие останки, которые там хранятся.

Это не первая находка артефактов комаровской культуры на Тернопольщине. Несколько лет назад под руководством Марины Ягодинской на окраине села Кордышев в древнем кургане, возраст которого как минимум 4 тысячи лет, археологи обнаружили 14 захоронений.

В частности, во время раскопок многослойного могильника были найдены артефакты нескольких исторических периодов. Также возле человеческих останков археологи нашли бронзовые браслеты, шейную гривну (украшение), височные кольца, ожерелье из кварца.

Таким образом возраст находок в Тернопольской области, если он оценен верно, превышает возраст знаменитых пирамид Египта. Самой древней из них считается пирамида Джосера, построенная архитектором Имхотепом в период с 2 667 по 2 648 гг. до н. э.

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