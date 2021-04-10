Отряд российских кораблей Балтийского флота ожидает улучшения погодных условий в одном из заливов Средиземного моря, чтобы продолжить курс на Атлантику.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В настоящее время отряд кораблей Балтийского флота находится в одном из заливов Средиземноморья, где в ближайшие дни из-за сложных погодных условий отряду кораблей и судов обеспечения Балтийского флота придется ожидать улучшения погоды. После этого отряд продолжит движение", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте Россия впервые в истории вывела на боевое дежурство все подводные лодки Черноморского флота.

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