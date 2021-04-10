Начиная с воскресенья, 11 апреля, "Укрзализныця" возобновит полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатской области. Билеты поступили в продажу с 18.00 субботы, 10 апреля.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Возобновляется курсирование следующих поездов:

№45/46 Ужгород - Лисичанск





№81/82 Ужгород - Киев





№357/358 Киев - Рахов





№17/18 Харьков - Ужгород





№15/16 Харьков - Рахов





№4/3 Запорожье - Ужгород





№107/108 Одесса - Ужгород





№13/14 Киев - Чоп, Солотвино - Киев





№134/133 Николаев - Рахов





№26/25 Одесса - Рахов

Напомним, начиная с 11 апреля в Закарпатская область выходит из "красной" зоны карантина. Ограничения ослабят до "желтого2 уровня.

Также мы писали, что за "Укрзализныця" возобновляет сообщение с Прикарпатьем.