В Министерстве иностранных дел Грузии занялись вопросом возвращения в Украину посла Теймураза Шарашенидзе. Это произошло на фоне соответствующего призыва президента Грузии.

Об этом передает телеканал "Рустави 2".

В МИД Грузии заявили, что в ближайшее время будет принято соответствующее решение. В грузинской оппозиции заявили, что важно вернуть посла в Украину, поскольку на международной арене Грузия должна защищать свои интересы вместе с Украиной.

По словам члена Единого национального движения Саломе Самадашвили, тот факт, что у Грузии нет дипломатического представительства в Украине, является серьезной политической ошибкой.

Напомним, грузинский посол в Украине был отозван 8 мая после назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение грузинских властей - ошибка.

Премьер Грузии тогда называл Саакашвили авантюристом.