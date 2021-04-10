В субботу, 10 апреля, во время заседания фракции "Слуга народа" в Киевском облсовете народный депутат Андрей Мотовиловец (глава областной организации "слуг") поднял тему сотрудничества с фракцией партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Об этом написал Aлександр Дубинский в своем Telegram-канале, приведя диалог нардепа с депутатами со слов присутствующих.

"Мотовиловец: "Слуги народа" не могут сотрудничать с "ОПЗЖ"! Медведчук преступник (+ нецензурное слово), и будет сидеть в тюрьме!

Голос из зала: А с Порошенко можно сотрудничать?

Мотовиловец: Можно, конструктивно.

Другой голос из зала: А чем Порошенко лучше Медведчука?

Мотовиловец: Всем", - такой диалог, как утверждает Дубинский, произошел на заседании.

Однако сам Андрей Мотовиловец, в комментарии "Стране" опроверг информацию Дубинского. По его словам он не предлагал объединиться с "Евросолидарностью", а речь шла об изменении работы Киевского областного совета.

"Эта информация неправдива. Мы говорим о переформатировании работы Киевского областного совета, у нас нет политических объединений, у нас есть конструктивная работа со всеми фракциями, избранными в Киевский областной совет. Мы считаем, что в работе Киевского областного совета должно быть меньше политики, больше конструктива. Мы в "красной" зоне, мы сказали, что сделали предложение всем фракциям присоединиться к внутренним проблемам области. Нет никаких объединений, подписанных документов или чего-то ещё", - сказал "Стране" Мотовиловец.

Напомним, Андрей Мотовиловец (считается близким к главе Офиса президента Кириллу Тимошенко) возглавил Киевскую областную организацию "Слуг народа" вместо Дубинского.

В настоящее время Мотовиловец пытается взять под контроль ситуацию во фракции "СН" в облсовете и переформатировать большинство в нем.