Полузащитник "Шахтера" Тайсон больше не сыграет за "горняков". Об этом сообщил журналист ТК "Футбол 1/2/3" Виктор Соколов, как передает Террикон.

По его данным, "горняки" не ведут переговоры с 33-летним бразильским полузащитником о продлении контракта и планируют с ним расстаться.

По словам Виктора Соколова, Тайсон нашел причину, чтобы избежать долгой дороги и не ехать на матч дубля Шахтера в Мариуполь (1:1), который состоялся 9 апреля. При этом футболист не хочет объяснять клубу, почему он так себя ведет. И покинет дончан после официального завершения контракта.

Ранее Тайсона отправили в дубль за то, что он отказался разминаться и выходить на замену в поединке Лиги Европы "Шахтера" с "Ромой". По словам Дарио Срны, Тайсон закрылся в туалете, отказываясь говорить с наставником команды Луишем Каштру.

Неделю назад Тайсон забил победный гол в матче Шахтер U-21 - "Ворскла" U-21 (2:1), который может стать последним для бразильца в футболке "горняков".

До 300 матчей в основном составе "Шахтера" Тайсону не хватило одной игры. За горняков он забил 55 мячей.

Ожидается, что Тайсон продолжит карьеру в Бразилии в составе "Интернасьонала".

Как в феврале сообщала "Страна", Тайсон отказался продлевать контракт и летом покинет "Шахтер". Тогда в своем Instagram он разместил по сути прощальное сообщение для "горняков".

Напомним, что болельщики "Шахтера" выбрали лучшим игроком команды в 2020 году молодого вратаря "горняков" Анатолия Трубина.