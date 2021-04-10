Сеть украинских супермаркетов "АТБ" может получить штраф за нарушения масочного режима во время карантина. Госпотребслужба проверяют информацию о том, что в сети разрешили пускать покупателей без масок.

Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко, пишет "Интерфакс-Украина" в субботу, 10 апреля.

"Мы получили информацию, что "АТБ" внутренним распоряжением отменило запрет пускать в магазин людей без маски. Мы попросили Госпродпотребслужбу проверить эти "внутренние процедуры", поскольку законодательство запрещает запускать людей без масок в магазины и обслуживать их на кассе", - рассказал Ляшко.

По итогам этой проверки Госпотребслужба привлечет сеть к ответственности. По словам Ляшко, власти относятся с пониманием к тому, что нельзя накладывать штрафные санкции на магазин за то, что покупатель снял маску внутри магазина.

"Но допуск в магазин и обслуживание на кассе без надетой маски - это нарушение карантинных ограничений. За это должны быть привлечены к ответственности. Госпродпотребслужба привлечет", - резюмировал главный санврач.

Напомним, в мае менеджера "АТБ" в Полтаве оштрафовали на 34 тысячи гривен за то, что он допустил скопление людей в магазине во время карантина.

Также мы писали, что в Киеве работодателям, которые не соблюдаеют карантинные ограничения в офисах, грозят крупные штрафы.