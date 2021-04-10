Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович анонсировал трехсторонние переговоры лидеров Франции, Германии и Украины, о которых говорил и глава Офиса президента.

Об этом Арестович рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Будет Нормандская тройка - то есть, Франция, Германия и Украина. В ближайшее время, это вопрос недели", - заявил он.

Напомним, 30 марта прошли переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. В числе прочего главы государств обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре не участвовал.

Также мы писали, что вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что не стоит паниковать по поводу переговоров лидеров России, Франции и Германии без Украины.