В ходе своего первого полета на Донбассе турецкий ударный беспилотник "Байрактар", который закупила Украина, залетал и в зону ООС. Там со стороны противника были обнаружены российская боевая техника - ПВО Панцирь-С, С-125, ЗРК-Тор, а также танки и гаубицы.

Об этом заявил заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин в соцсети Facebook.

При этом о дате полета нового ударного беспилотника по зоне ООС нардеп ничего не сообщил.

"Таварищи" (стилистика автора - Ред.), мы вам советуем данную технику отвезти обратно в Москву на парад, потому что опять придется дозакупаться и не хватит денег на проведение газа в российские деревни. Во время турецкой операции "Весенний щит" "Байрактары" зарекомендовали себя с наилучшей стороны, особенно против российской военной техники. Вместе к победе!", - заявил Мысягин.

К

Фото: facebook.com/Юрій Мисягін

Как сообщала "Страна", в Управлении комиссара ООН по правам человека подтвердили, что на Донбассе от взрывной травмы и осколочных ранений погиб 4-летний ребенок, о чем в т.н. "ДНР" сообщили 3 апреля 2021. Сепаратисты тогда обвинили в гибели мальчика беспилотник ВСУ.

На фоне происходящего в пресс-штабе ООС обвинили сепаратистов в многократных нарушениях "режима тишины".

Также в небе на Донбассе шесть часов кружил разведывательный беспилотник США.

Мы разбирались, как у Зеленского используют обострение на Донбассе, чтобы решить проблемы с США.