Заседания Верховной Рады официально планируются с 13 по 16 апреля, несмотря на продление локдауна в Киеве. Народные избранники рассмотрят поправки к законопроекту о земельной реформе и ряд других вопросов.

Об этом рассказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Пока официально планируется заседание с 13 по 16 апреля по факту с одним вопросом - бесконечное рассмотрение правок к 2 194 (земельная реформа). Плюс, очень вероятно, что во вторник будет и внеочередное заседание", - написал нардеп.

На внеочередном заседании запланировано рассмотреть вопрос о введении штрафов за нарушение самоизоляции, реструктуризацию валютных кредитов, военные и образовательные вопросы.

"Ну и последнее. На прошлой неделе была договоренность провести еще отдельное закрытое (читайте - без политики) заседания касательно ситуации на фронте, в том числе нормально заслушать Генштаб в лице Р. Хомчака. Вчера от нашей фракции официально запустили эту процедуру", - сообщил Железняк.

Напомним, Верховная Рада отменила очередные пленарные заседания, запланированные на время локдауна в Киеве. То есть, нардепы с 20 марта до 13 апреля ушли на карантин, но во время более, чем трехнедельного перерыва внеочередные пленарные заседания Рады могут проводить.

Также мы писали, что 7 апреля депутат фракции "Слуга народа" сообщил, что Рада не уйдет на карантин и будет работать всю следующую неделю.