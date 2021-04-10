Сотрудники полиции начали расследование похищения более чем 23 млн рублей у 82-летней жительницы Москвы, которая является дочерью легендарного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк несколько дней назад неизвестные обманули пожилую женщину 1939 года рождения и завладели крупной суммой денег. Об этом сообщает Интерфакс-Россия.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), полицейские ищут подозреваемых.

Представитель московского главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что пожилой женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее персональные данные находятся в свободном доступе и ей необходимо перевести сбережения на безопасный счет.

"Под влиянием сообщенных ей ложных сведений женщина перевела мошенникам более 23 млн рублей", - пояснила Иванова.

Валерий Чкалов - советский лётчик-испытатель, герой Советского Союза. В 1937 году совершил первый в мире беспосадочный перелет из Москвы в США через Северный полюс.

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