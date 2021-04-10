Президент Российской Федерации Владимир Путин еще не завершил вакцинацию от коронавируса. То есть российский лидер получил только одну дозу препарата, в то время как для завершения цикла вакцинации нужно сделать две прививки.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС в субботу, 10 апреля.

"Пока не сделал", - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вакцинации Путина.

Напомним, 23 марта Путин вакцинировался от коронавируса. Однако какой именно препарат использовался для прививки точно не известно, но это одна из вакцин российского производства "ГамКовидВак" (коммерческое название "Спутник V", разработчик центр Гамалеи, Москва), "ЭпиВакКорона" (разработчик "Вектор", Новосибирск) и "КовиВак" (разработчик центр Чумакова, Москва).

Также мы писали, что Путин собирался прививаться от коронавируса российским препаратом "Спутник V", который он считает лучшим в мире.