В Минздраве Украины планируют открыть в городах-миллионниках страны крупные центры для вакцинации населения от коронавируса Covid-19. Они должны начать работу в начале лета 2021.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, как передает Интерфакс-Украина.

"В городах-миллионниках мы хотим сделать крупные вакцинальные центры - Киев, Львов, Харьков, Запорожье. В таких городах они могут себя оправдать", - заявил замминистра здравоохранения.

По его словам, будущий подобный центр вакцинации в Киеве, может вакцинировать до 10 тысяч человек в сутки. Они могут быть созданы на базе выставочных центров в городах-миллионниках.

Вместе с тем, Ляшко подчеркнул, что такие центры смогут "оправдать себя" только если вакцины будет достаточно. По словам Ляшко, в настоящее время "прописывается алгоритм работы таких центров".

Как сообщала "Страна", прививать жителей Украины китайской вакциной CoronaVac от коронавируса начнут после 10 апреля. Специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83%.

Напомним, что в "красной зоне" из-за коронавируса остаются 12 регионов Украины.