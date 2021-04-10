Меган Маркл и принц Гарри почтили память супруга Елизаветы II принца Филиппа, который скончался накануне в возрасте 99 лет.

Сообщение они опубликовали на сайте своего фонда "Archwell".

"Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский. 1921–2021. Спасибо за службу. Нам будет вас очень не хватать", - говорится в сообщении.

Напомним, мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа не стало в пятницу, 9 апреля. Ему было 99 лет.

Принц Филипп прошел на Военно-морском флоте всю Вторую мировую войну и получил после нее звание старшего лейтенанта. Закончив службу на флоте, он получил звание командора. У Филиппа и Елизаветы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский, и принц Эдуард, граф Уэссекский.

Как сообщалось, сегодня в Британии дали 41 пушечный залп в память о скончавшемся принце Филиппе.