В Стамбуле началась встреча Зеленского с Эрдоганом в формате тет-а-тет
Около 16:25 по Киеву в субботу, 10 апреля в Стамбуле началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Зеленский с женой прибыл в Турцию с официальным визитом в Турцию ранее в этот же день.
Зеленский и Эрдоган в ходе закрытой личной встречи обсудят ситуацию на Донбассе, сотрудничество в военной сфере и ряд других вопросов. Также темами визита заявлено соглашение о свободной торговле между странами и туризм.
Как сообщала "Страна", накануне состоялся звонок Эрдогану от его российского коллеги Владимира Путина. Президенты обсудили широкий круг вопросов, включая ситуацию на Донбассе. Также лидеры России и Турции говорили о возможном совместном производстве вакцины "Спутник V".
Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на переговорах с Реджепом Эрдоганом и главой Евросовета Шарлем Мишелем попала в неловкую ситуацию.