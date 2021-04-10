Около 16:25 по Киеву в субботу, 10 апреля в Стамбуле началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский с женой прибыл в Турцию с официальным визитом в Турцию ранее в этот же день.

Зеленский и Эрдоган в ходе закрытой личной встречи обсудят ситуацию на Донбассе, сотрудничество в военной сфере и ряд других вопросов. Также темами визита заявлено соглашение о свободной торговле между странами и туризм.

Как сообщала "Страна", накануне состоялся звонок Эрдогану от его российского коллеги Владимира Путина. Президенты обсудили широкий круг вопросов, включая ситуацию на Донбассе. Также лидеры России и Турции говорили о возможном совместном производстве вакцины "Спутник V".

Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на переговорах с Реджепом Эрдоганом и главой Евросовета Шарлем Мишелем попала в неловкую ситуацию.