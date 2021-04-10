В Турции произошло ДТП с автобусом, который перевозил российских туристов. В результате одна женщина погибла, еще 26 человек пострадали.

Об этом сообщило генконсульство РФ в Анталье в Facebook.

Авария случилась на трассе Конья - Аксарай. В автобусе ехали 32 российских туриста, которые находились на отдыхе в Анталье, и направлялись в Каппадокию. Туристы прибыли в страну по линии туроператора Pegas Touristik.

"По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось. В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок", - заявили в дипмиссии.

Пострадавшие были доставлены в больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. На место ДТП выехали сотрудники российского посольства в Анкаре.

Город Конья находится в юго-западной части Турции, недалеко от Каппадокии, Анталья - на южном побережье страны, между ними почти четыре часа езды.

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