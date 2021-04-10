Киев потребовал провести специальное заседание ОБСЕ из-за наращивания Россией войск у границы Украины на Донбассе и аннексированном Крыму.

Об этом сообщается в Твиттере миссии США при ОБСЕ в субботу, 10 апреля.

"На запрос Украины государства-участники ОБСЕ соберутся сегодня в 16:00 (18:00 по Киеву - Ред.) с целью получения разъяснений от России по поводу наращивания ею войск возле границ Украины и в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении американского представительства в ОБСЕ.

Заседание было инициировано Украиной в рамках Венского документа ОБСЕ о мерах по укреплению доверия и безопасности в военной сфере в Европе.

Фото: twitter.com/usosce

Мы разбирались, что происходит на Донбассе и почему продолжают стягиваться войска.

Как сообщала "Страна", в Кремле не собираются контактировать с США по вопросам Украины на уровне министров. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова подобных контактов Москва с Вашингтоном не имела и не планирует.

Напомним, что по итогам поездки на Донбасс Зеленский записал видео об обострении.