Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кто из украинцев сможет сделать прививку вакцинами Pfizer и Coronavac.

Об этом со ссылкой на Ляшко сообщает "Украинская правда".

По его словам, в Украине ожидается поставка 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Они прибудут 14-15 апреля. Их распределят между жителями и сотрудниками домов престарелых, работниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пограничниками.

Также в Украине уже есть 215 тысяч доз вакцины Coronavac, вскоре планируется начать вакцинацию китайским препаратом. Дозы распределят между людьми с инвалидностью, работниками, которые будут обеспечивать проведение ВНО-2021, а также полициейскими, олимпийцами и паралимпийцами.

Напомним, 6 апреля президент Владимир Зеленский объявил о заключении контракта с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от коронавируса. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, прибытие препарата в Украину ожидается уже в мае-июне текущего года.

Также мы писали о том, что прививать украинцев от коронавируса китайской CoronaVac начнут после 10 апреля.