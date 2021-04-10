В полдень в субботу, 10 апреля, британские военные дали 41 пушечный залп в память о скончавшемся супруге королевы Елизаветы II принце Филиппе.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Залпы по одному в минуту был произведены в Лондоне, Кардиффе, Эдинбурге, а также в Гибралтаре.

Трансляция велась по британскому телевидению. Траурный салют был дан на военных базах Великобритании и находящимися в море кораблями королевского военно-морского флота.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля, всего за два месяца до своего столетия. В начале года ему сделали операцию на сердце, в общей сложности он провел в больницах почти месяц - самый долгий период, на который супруг королевы когда-либо был госпитализирован.

Как сообщалось, похороны принца Филиппа пройдут без церемонии прощания и не будут государственными.