Председатель Европейского совета Шарль Мишель рассказал, что есть разногласия в вопросе возможных поставок вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V".

Об этом он рассказал в интервью газете Handelsblatt.

"Давление на политиков велико. Люди становятся нетерпеливыми, они хотят вакцинироваться. В связи с этим правительства хотят сделать все, что возможно. В вопросе "Спутника V" есть разногласия и разная степень чувствительности среди стран — членов ЕС", - рассказал он.

В то же время чиновник уточнил, что решение можно найти в повышении производительности вакцин внутри Евросоюза, а также ускорении поставок.

По его словам, всего было поставлено 112 млн доз, а в ближайшее время ожидаются новые партии.

"В связи с этим правительства хотят сделать все, что возможно. В вопросе "Спутника V" есть разногласия и разная степень чувствительности среди стран — членов ЕС", - добавил он.

Напомним, в феврале в российском Министерстве здравоохранения зарегистрировали вакцину от коронавируса "КовиВак", созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

Отметим, что это была уже третья в РФ вакцина после "Спутника V" центра имени Гамалеи и "ЭпиВакКороны" центра "Вектор" Роспотребнадзора.