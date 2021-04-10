Послы стран Большой семерки провели встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, на которой напомнили ему о важности выполнения условий программ МВФ stand-by и макрофинансовой помощи Евросоюза.

Об этом говорится в сообщении послов в Twitter.

"Вчера послы G7 встретились с премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения широкого круга вопросов. Они подтвердили свою поддержку усилий Украины по внедрению реформ и подчеркнули важность выполнения условий программы stand-by МВФ и макрофинансовой помощи ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, послы также поговорили с премьером о вызовах, связанных с коронавирусом. Также обсудили ход реформ и важность эффективного управления в военно-промышленном комплексе и других отраслях экономики Украины.

"Они также призвали Украину делать дальнейший вклад в глобальные усилия по противодействию изменению климата", - сказано в сообщении.

Напомним, НБУ хочет получить от МВФ новых кредитов на почти три миллиарда долларов.

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