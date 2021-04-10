Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой в субботу, 10 апреля, приземлился в Турции.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в Twitter.

"Начался визит Владимира Зеленского в Турцию", - написал посол и обнародовал фото встречи Зеленских возле самолета.

Также посол рассказал, что Украина и Турция продолжают вести активный диалог.

Напомним, как писала "Страна", Зеленский в субботу прибыл в Турцию с рабочим визитом. Главными темами визита станут сотрудничество в оборонной сфере, соглашение о свободной торговле и туризм. Президент проведет закрытую встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Запланировано обсуждение вопросов сотрудничества двух стран, а также ситуации на Донбассе.

Как сообщалось, за день до визита Зеленского в Турцию Путин обсудил Донбасс с Эрдоганом.