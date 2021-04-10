В субботу, 10 апреля, противник снова нарушил режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела был ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

"Бойцу оперативно предоставили первую медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что украинская сторона уведомила об инциденте представителей ОБСЕ.

Напомним, 8 апреля, в день поездки Зеленского на Донбасс, там 11 раз нарушали перемирие, под обстрелом погиб боец ВСУ.

Также сообщалось, что после обстрела в окрестностях Авдеевки погиб украинский военный.

В свою очередь в "ДНР" вчера обвинили Украину в обстреле окраины Донецка из минометов.