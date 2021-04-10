Фармацевтическая компания Pfizer Inc. и ее немецкий партнер BioNTech обратились к регулятору Соединенных Штатов с просьбой разрешить экстренное использование их вакцины от Covid-19 для подростков возрастом от 12 до 15 лет.

Об этом сказано в заявлении компании в Twitter.

"Сегодня мы вместе с BioNTech направили запрос в FDA, чтобы расширить экстренное использования нашей вакцины от COVID-19 на подростков от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении.

Также в компании рассказали, что испытуемые хорошо переносили побочные реакции от введения препарата. При этом сообщаются, что наблюдались те же эффекты, что и во время испытания с участием лиц 16-25 лет.

Напомним, 6 апреля президент Владимир Зеленский объявил о заключении контракта с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от коронавируса. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, прибытие препарата в Украину ожидается уже в мае-июне текущего года.

Однако ранее анонсировались другие сроки прибытия Pfizer в Украину - первые поставки ожидались в апреле.