Глава Всемирной организации здравоохранения Адан Гебреисус заявил, что нынешняя ситуация с распределением вакцин между бедными и богатыми странами является демонстрацией "шокирующего дисбаланса".

Его слова приводит BBC.

"Более 700 млн доз вакцин от Covid-19 были распределены в глобальном масштабе, но свыше 87% из них ушли в страны с высоким или средним уровнями доходов, а в то же время в страны с низким уровнем доходом - только 0,2%. В среднем в странах с высоким уровнем доходов почти один из четырех получил вакцину против Covid-19. В странах с низкими доходами это один из более чем 500", - сказал он.

По его словам, главная цель организации – начать программу вакцинации в каждой стране мира к текущему моменту - провалена. Поэтому ВОЗ призывает к более справедливому распределению вакцин от коронавируса.

Как известно, организация возглавляет инициативу Covax, согласно которой уже было доставлено 38 млн доз вакцины в 100 стран мира.

Напомним, недавно пять стран ЕС потребовали от Брюсселя разобраться с несправедливым распределением вакцин от коронавируса.

Также мы писали, что в Евросоюзе отказались делиться вакцинами с бедными странами.