В субботу, 10 апреля, в Варшаве прошли акции протеста предпринимателей во время мероприятий по поводу 11-й годовщины Смоленской катастрофы. Несколько человек задержали.

Об этом сообщает издание RMF24.

Как сообщается, мероприятия, приуроченные к катастрофе, среди прочего, проходили на площади Пилсудского. Делегация возложила венки к памятнику Президенту Леху Качиньскому и памятникам жертвам Смоленской катастрофы.

При этом несколько десятков человек вышли на площадь Пилсудского с флагами "Забастовки предпринимателей", которая проходит в знак протеста против карантинных мер. Во время акции взорвалось несколько петард. По данным журналистов, на месте присутствуют значительные силы полиции, которые отгородили протестующих.

По данным полиции Варшавы, во время акции был задержан один человек.

"Полицейские проводят мероприятия на улицах Варшавы. К сожалению, уже есть первый задержанный. Причина - нарушение физической неприкосновенности полицейского. Полицейские применили ОПБ (меры прямого принуждения - Ред.) в виде наручников и физическую силу", - сообщили в полиции.

Затем в полиции заявили, что задержали еще больше людей.

"Задержанных стало больше. Опять же, мы имеем дело с нарушением неприкосновенности, а также оскорблением полицейского и отказом в предоставлении данных", - заявили правоохранители.

Как сообщают СМИ, одним из задержанных является лидер забастовки предпринимателей Павел Танайно.

Как известно, 10 апреля 2010 года в Смоленске в авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качинский и еще 95 человек - экипаж и члены официальной делегации, направлявшейся в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях по случаю годовщины Катынского расстрела 1940 года.

Напомним, ранее в Польше заявили, что фрагменты 26 жертв Смоленской катастрофы находились в гробах других людей.

Также польские власти сообщали, что самолет с Качинским взорвался над Смоленском изнутри.