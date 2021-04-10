В Минобороны Украины считают, что главная стратегическая цель РФ по Украине - возвращение ее под свой контроль и срыв ее планов по вступлению в НАТО. Наращивание российских войск на границе с Украиной в ведомстве считают элементом запугивания.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, российские пропагандисты "разгоняют страшилки, ориентированные на жителей наших временно оккупированных территорий, о якобы агрессивных намерениях сил обороны Украины и подготовке к какому-то наступлению".

"Настоящими целями наращивания Российской Федерацией военного присутствия вблизи границы Украины и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, могут быть усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе, и демонстрация, в том числе - ведущим государствам Запада, готовности к применению вооруженной силы в отношении Украины. Его Россия рассматривает окончательным средством достижения своих стратегических целей, если другие средства окажутся неэффективными. Стратегической же целью Российской Федерации по Украине остается ее возвращение под свой контроль и срыв нашего евроатлантического пути развития", - заявил Таран.

Он считает, что поводом для возобновления активной вооруженной агрессии РФ против Украины может стать "как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или "новообращенных" граждан России из-за массовой раздачи паспортов РФ".

В то же время, по мнению министра, активизация вооруженной агрессии РФ против Украины возможна только при условии принятия соответствующего политического решения на самом высоком уровне в Кремле.

"Украина - миролюбивое государство, которое защищается от агрессии Российской Федерации. Наши силы обороны прочно удерживают защитные рубежи, чтобы огонь "братской любви" Российской Федерации не перекинулся на нашу мирную территорию, чтобы дать время и аргументы политикам и дипломатам заставить государство-агрессора уйти из Украины. Разгоряченные Россией костры боевых действий возможно погасить только политико-дипломатическим путем", - говорится в заявлении главы Минобороны.

При этом в нем указано, что Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий, однако никаких компромиссов в отстаивании интересов нашей страны не может быть.

"Совместные усилия наших военных и дипломатов в Украине и на международной арене уже не первый год сдерживают Российскую Федерацию от полномасштабных боевых действий, однако, события последних двух недель четко демонстрируют, что эти усилия необходимо увеличивать", - отмечает Таран.

По его словам, это касается в том числе усиления санкционного режима против РФ, более тесного сотрудничества в вопросах оперативного обмена разведывательной информацией, в частности в районе Черного моря.

Как сказал министр, наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества по поддержке Украины является ускорение выполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно членства Украины в Альянсе.

За последние 7 лет Украина очень много сделала на этом пути, и "главным элементом продолжения этого процесса мы видим получение Плана действий по членству в Альянсе в этом году", говорит Таран.

Напомним, ранее Россия обвинила Украину в обострении на Донбассе.

В то же время вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что у Украины нет планов наступать на Донбассе.