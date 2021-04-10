Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп, умерший 9 апреля за два месяца до своего столетия, помимо прочего был известен прямотой и своеобразным чувством юмора, часто на грани фола.

За его ядовитые шутки принца прозвали "Филиппом неполиткорректным", его высказывания некоторым могли порой показаться неуместными, неосторожными, сексистскими и даже оскорбительными, заставляя многих присутствующих чувствовать себя неловко. Другие считали его человеком весьма остроумным.

Как бы там и было, королевскому мужу сходили с рук все его подколы, мол, он принц, ему все можно, хотя сарказм Филиппа кто-то даже считает фейком - настолько странно слышать подобное из уст знаменитого аристократа. Тем не менее, он действительно так говорил. И, кстати, как он сам признавался, принц был противником брака Меган Маркл и принца Гарри.

Собрали топ самых скандальных цитат принца Филиппа.

Полицейская-"шахид" и "заигрывания" с женщинами



- О том, как изменилась его жизнь после коронации Елизаветы:

"Если честно, лучше бы я остался служить на флоте"

- О желании принца Гарри вступить в брак с Меган Маркл:

"Крутить роман с актрисой – это я понимаю. Но жениться-то зачем?"

- О браке:

"Когда мужчина открывает дверь машины перед своей женой, у него либо новая машина, либо новая жена".

- О нравственности:

"Не думаю, что проститутка более нравственна, чем жена, но они делают одну и ту же работу".

- О браке в королевской семье:

"Люди думают, что у нас тут жесткая классовая система, но случается и такое, что герцоги женятся на хористках. А некоторые - даже на американках" (дядя Елизаветы II, король Эдуард VIII, отрекся от престола, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон).

- О женщине-полицейском в бронежилете:

"Вы смахиваете на шахида"

- О британских женщинах

"Англичанки не умеют готовить"

- О девушке в облегающем платье, застегнутом на молнию сверху донизу:

"Если я расстегну эту молнию, меня арестуют".

- О журналистке журнала мод:

"Вы случайно не носите норковое нижнее белье?"

- Об образовании:

"Дети ходят в школу, потому что родителям не хочется, чтобы те торчали дома".

- Об автомобиле певца Элтона Джона:

"О, это вам принадлежит эта страшная машина, не так ли? Мы часто видим ее, когда едем в Виндзорский замок".

- О сотруднике Оксфордского университета, который не узнал его:

"Чертов глупый дурак!"

- О британце в Будапеште:

"Вы точно находитесь здесь не так долго - у вас нет большого живота".

- О рецессии в Британии 1980-х:

"Все говорили, что у них должно быть больше свободного времени. Теперь они жалуются, что безработные".

- О темно-красной форме, которую носили ученики школы Королевы Анны в Рединге:

"Они похожи на дочерей графа Дракулы".

- О том, когда принц Уэльский унаследует трон:

"Вы спрашиваете меня, собирается ли умирать королева?"

- О королеве Елизавете II после ее коронации:

"Откуда у тебя эта шляпа?"

- О визите главного редактора Independent на прием в Виндзорский замок:

— Вы что здесь делаете? — спросил принц.

— Меня пригласили, сэр, — ответил журналист

— Ну, приходить-то было совсем не обязательно.

- О новом здании посольства Британии в Берлине, обошедшемся в 18 млн фунтов:

"Сколько места потрачено зря!"

- О преступнике, который пытался похитить его дочь

"О, если бы тому человеку удалось похитить Анну, она устроила бы ему настоящий ад"

- О жене австралийца, докторе философии, которая, по словам того, гораздо важнее него самого:

"Ах, да, в нашей семье такая же проблема!"

- О путешествиях на встрече с авиаконструктурами:

"Если бы вы попутешествовали с мое, вы бы наверняка оценили, насколько улучшился дизайн самолетов в смысле уменьшения уровня шума и увеличения комфорта. Конечно, это только в том случае, если вы не путешествуете так называемым экономическим классом, что само по себе даже звучит кошмарно".

- О том, хотел ли бы посетить Советский Союз:

"Я бы очень хотел поехать в Россию, хотя эти ублюдки и поубивали половину моей семьи".

(Греческая королевская семья, из которой происходит принц Филипп, имела многочисленные родственные связи с российским императорским домом: в частности, его бабка по отцовской линии, в девичестве Ольга Романова, была дочерью великого князя Константина Николаевича и племянницей императора Александра II).

- О юном дизайнере:

"Дизайн вашей бороды вам не очень удался, не так ли? Серьезно, над бородой вам надо еще поработать".

- О лидере Консервативной партии Шотландии Аннабель Голди:

"Есть ли у вас трусики из "шотландки" (традиционная клетчатая шерстяная шотландская материя, - Ред.)

- О ветряных турбинах:

"Они совершенно бесполезны, абсолютное позорище".

- О человеке на инвалидной коляске:

"И сколько людей вы сбили на этой штуке за сегодняшнее утро?"

"Китайцы съедят что угодно"

Во время поездок по миру и на приемах в Лондоне принц Филипп много высказывался о разных нациях и государствах, за что некоторые упрекали его в ксенофобии и расизме.

- О китайцах:

"Китайцы с удовольствием съедят что угодно, если у этого есть четыре ножки (кроме стула), или оно летает на двух крыльях (кроме самолета), или оно плавает (кроме подводной лодки)".

А группе британских студентов в Китае заявил: "Если вы здесь останетесь подольше, то у всех вас глаза станут раскосыми".

Пекин при этом супруг королевы назвал жутким.

- О жителях Каймановых островов:

- "Разве большинство из вас не потомки пиратов?"

- О Папуа-Новой Гвинее:

"Так значит, вам удалось остаться несъеденным?"





- Об австралийских аборигенах:

"Все еще бросаетесь друг в друга копьями?".

- О президенте Нигерии:

"Вы нарядились так, словно уже готовы отойти ко сну!"

- О выставке искусства древних эфиопов:

"Что-нибудь подобное могла бы притащить моя дочь со школьного урока по ИЗО".

- О больнице на Карибских островах:

"У вас есть комары. У меня есть пресса".

- О жительнице Кении во время визита в эту страну, принимая в подарок статуэтку:

"Вы же женщина, я не ошибаюсь?"

- О парагвайском диктаторе Альфредо Стресснере:

"Приятно побывать в государстве, которое не управляется своем народом"

"Я уже разваливаюсь"

При этом принцу Филиппу было также присуще чувство самоиронии и он любил подшутить сам над собой.

- О своем 90-летнем юбилее:

"Я уже начал разваливаться по частям".

- О том, как ему удается справляться с публичными выступлениями:

"Главное - вовремя сходить в уборную".

- О собственных шутках, завершая турне по Австралии и Новой Зеландии:

"Как это часто бывает, я понял, что было бы лучше держать рот на замке".