Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп, умерший 9 апреля за два месяца до своего столетия, помимо прочего был известен прямотой и своеобразным чувством юмора, часто на грани фола.
За его ядовитые шутки принца прозвали "Филиппом неполиткорректным", его высказывания некоторым могли порой показаться неуместными, неосторожными, сексистскими и даже оскорбительными, заставляя многих присутствующих чувствовать себя неловко. Другие считали его человеком весьма остроумным.
Как бы там и было, королевскому мужу сходили с рук все его подколы, мол, он принц, ему все можно, хотя сарказм Филиппа кто-то даже считает фейком - настолько странно слышать подобное из уст знаменитого аристократа. Тем не менее, он действительно так говорил. И, кстати, как он сам признавался, принц был противником брака Меган Маркл и принца Гарри.
Собрали топ самых скандальных цитат принца Филиппа.
Полицейская-"шахид" и "заигрывания" с женщинами
- О том, как изменилась его жизнь после коронации Елизаветы:
"Если честно, лучше бы я остался служить на флоте"
- О желании принца Гарри вступить в брак с Меган Маркл:
"Крутить роман с актрисой – это я понимаю. Но жениться-то зачем?"
- О браке:
"Когда мужчина открывает дверь машины перед своей женой, у него либо новая машина, либо новая жена".
- О нравственности:
"Не думаю, что проститутка более нравственна, чем жена, но они делают одну и ту же работу".
- О браке в королевской семье:
"Люди думают, что у нас тут жесткая классовая система, но случается и такое, что герцоги женятся на хористках. А некоторые - даже на американках" (дядя Елизаветы II, король Эдуард VIII, отрекся от престола, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон).
- О женщине-полицейском в бронежилете:
"Вы смахиваете на шахида"
- О британских женщинах
"Англичанки не умеют готовить"
- О девушке в облегающем платье, застегнутом на молнию сверху донизу:
"Если я расстегну эту молнию, меня арестуют".
- О журналистке журнала мод:
"Вы случайно не носите норковое нижнее белье?"
- Об образовании:
"Дети ходят в школу, потому что родителям не хочется, чтобы те торчали дома".
- Об автомобиле певца Элтона Джона:
"О, это вам принадлежит эта страшная машина, не так ли? Мы часто видим ее, когда едем в Виндзорский замок".
- О сотруднике Оксфордского университета, который не узнал его:
"Чертов глупый дурак!"
- О британце в Будапеште:
"Вы точно находитесь здесь не так долго - у вас нет большого живота".
- О рецессии в Британии 1980-х:
"Все говорили, что у них должно быть больше свободного времени. Теперь они жалуются, что безработные".
- О темно-красной форме, которую носили ученики школы Королевы Анны в Рединге:
"Они похожи на дочерей графа Дракулы".
- О том, когда принц Уэльский унаследует трон:
"Вы спрашиваете меня, собирается ли умирать королева?"
- О королеве Елизавете II после ее коронации:
"Откуда у тебя эта шляпа?"
- О визите главного редактора Independent на прием в Виндзорский замок:
— Вы что здесь делаете? — спросил принц.
— Меня пригласили, сэр, — ответил журналист
— Ну, приходить-то было совсем не обязательно.
- О новом здании посольства Британии в Берлине, обошедшемся в 18 млн фунтов:
"Сколько места потрачено зря!"
- О преступнике, который пытался похитить его дочь
"О, если бы тому человеку удалось похитить Анну, она устроила бы ему настоящий ад"
- О жене австралийца, докторе философии, которая, по словам того, гораздо важнее него самого:
"Ах, да, в нашей семье такая же проблема!"
- О путешествиях на встрече с авиаконструктурами:
"Если бы вы попутешествовали с мое, вы бы наверняка оценили, насколько улучшился дизайн самолетов в смысле уменьшения уровня шума и увеличения комфорта. Конечно, это только в том случае, если вы не путешествуете так называемым экономическим классом, что само по себе даже звучит кошмарно".
- О том, хотел ли бы посетить Советский Союз:
"Я бы очень хотел поехать в Россию, хотя эти ублюдки и поубивали половину моей семьи".
(Греческая королевская семья, из которой происходит принц Филипп, имела многочисленные родственные связи с российским императорским домом: в частности, его бабка по отцовской линии, в девичестве Ольга Романова, была дочерью великого князя Константина Николаевича и племянницей императора Александра II).
- О юном дизайнере:
"Дизайн вашей бороды вам не очень удался, не так ли? Серьезно, над бородой вам надо еще поработать".
- О лидере Консервативной партии Шотландии Аннабель Голди:
"Есть ли у вас трусики из "шотландки" (традиционная клетчатая шерстяная шотландская материя, - Ред.)
- О ветряных турбинах:
"Они совершенно бесполезны, абсолютное позорище".
- О человеке на инвалидной коляске:
"И сколько людей вы сбили на этой штуке за сегодняшнее утро?"
"Китайцы съедят что угодно"
Во время поездок по миру и на приемах в Лондоне принц Филипп много высказывался о разных нациях и государствах, за что некоторые упрекали его в ксенофобии и расизме.
- О китайцах:
"Китайцы с удовольствием съедят что угодно, если у этого есть четыре ножки (кроме стула), или оно летает на двух крыльях (кроме самолета), или оно плавает (кроме подводной лодки)".
А группе британских студентов в Китае заявил: "Если вы здесь останетесь подольше, то у всех вас глаза станут раскосыми".
Пекин при этом супруг королевы назвал жутким.
- О жителях Каймановых островов:
- "Разве большинство из вас не потомки пиратов?"
- О Папуа-Новой Гвинее:
"Так значит, вам удалось остаться несъеденным?"
- Об австралийских аборигенах:
"Все еще бросаетесь друг в друга копьями?".
- О президенте Нигерии:
"Вы нарядились так, словно уже готовы отойти ко сну!"
- О выставке искусства древних эфиопов:
"Что-нибудь подобное могла бы притащить моя дочь со школьного урока по ИЗО".
- О больнице на Карибских островах:
"У вас есть комары. У меня есть пресса".
- О жительнице Кении во время визита в эту страну, принимая в подарок статуэтку:
"Вы же женщина, я не ошибаюсь?"
- О парагвайском диктаторе Альфредо Стресснере:
"Приятно побывать в государстве, которое не управляется своем народом"
"Я уже разваливаюсь"
При этом принцу Филиппу было также присуще чувство самоиронии и он любил подшутить сам над собой.
- О своем 90-летнем юбилее:
"Я уже начал разваливаться по частям".
- О том, как ему удается справляться с публичными выступлениями:
"Главное - вовремя сходить в уборную".
- О собственных шутках, завершая турне по Австралии и Новой Зеландии:
"Как это часто бывает, я понял, что было бы лучше держать рот на замке".