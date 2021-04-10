Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что сейчас ведет переговоры о встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

Об этом она рассказала в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале.

"Такая встреча (с Владимиром Зеленским - Ред.) сейчас обсуждается. Мы всячески способствуем тому, чтобы эта встреча состоялась", - сказала она.

Кроме того Тихановская рассказала, что ведутся переговоры о встрече с президентом США Джо Байденом.

"Мы с Вашингтоном на связи. Самое большое препятствие планируемой встречи - Covid-19, он вносит коррективы в нашу работу, много международных поездок отменяется или откладывается из-за карантинных ограничений", - добавила она.

Тихановская рассказала, что хочет встретиться с Байденом и Зеленским. Видео: YouTube/Светлана Тихановская

До этого мы писали, что бывший кандидат в президенты Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановская предложила президенту республики Александру Лукашенко провести переговоры с ним, а также с его представителями.

В то же время недавно Светлана Тихановская признала, что протестное движение в Беларуси проиграло, поскольку "потеряло улицы".