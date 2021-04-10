Утром 10 апреля Министерство здравоохранения Украины обновило список регионов по карантинным зонам. Ивано-Франковская область официально вышла из "красной" зоны.

Статистика опубликована на сайте Минздрава.

Так, к "желтому" уровню эпидопасности 10 апреля отошла Ивано-Франковская область, которая долгое время находилась в "красной" зоне. Кроме того, в "желтой" зоне на сегодня остается Херсонская область.

В то же время в "красной" зоне находятся 11 областей – Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Кроме того, к ней отнесен Киев.

К "оранжевой" зоне на сегодня относятся 11 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

При этом с завтрашнего дня, 11 апреля, Харьковская область переходит в "красную" зону. Отметим, что "зеленых" зон в Украине нет с начала адаптивного карантина.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что Закарпатская область может следующей после Ивано-Франковской выйти из "красной" зоны карантина. По его оценкам, случится это в ближайшие дни.

Отметим, что в Черкасской области на протяжении более 3 дней нарушены 2 показателя по коронавируса, поэтому Госкомиссия должна будет принять решение и, возможно, отправит ее в "красную" зону.