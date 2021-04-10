Власти Китая одобрили для клинических испытаний третью вакцину от коронавируса, разработанную фармацевтической компанией Sinopharm.

Об этом говорится в официальном заявлении компании, опубликованном на ее странице в соцсети Weibo, передает "ТАСС".

"Это рекомбинантная вакцина, содержащая элементы шиповидного белка коронавируса. Она обладает усиленными свойствами по стимулированию иммунной защиты организма , - говорится в сообщении.

Согласно официальным данным, помимо данной новинки в Китае разработаны еще пять препаратов от коронавируса: три инактивированных, аденовирусный и рекомбинантный белковый.

Напомним, в конце 2020 года в Китае одобрили для выхода на рынок вакцину от коронавируса Sinopharm. По словам производителя, она эффективна на 79,34%.

Также мы писали о том, что в начале апреля заместитель главы Министерства здравоохранения Грузии Тамара Габуния заявила, что ее страна получила 100 000 доз китайской вакцины от коронавируса Sinopharm.