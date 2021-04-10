В пятницу, 9 апреля, в Британии скончался 99-летний муж королевы Елизаветы II принц Филипп. Герцог Эдинбургский славился своим чувством юмора.

"Страна" публикует его самые яркие цитаты, которые на своей странице в Facebook собрал журналист и сценарист Алексей Алешковский.

"Сначала они говорили, что хотят больше свободного времени, теперь они жалуются, что стали безработными" (1981)

"Вы смахиваете на шахида" (женщине-полицейскому в бронежилете, 2002)

"Меня арестуют, если я попробую расстегнуть это платье?" (девушке, одетой в облегающее платье с молнией во всю спину, 2012)

"Дети ходят в школу, потому что их туда отправляют родители, которые не хотят, чтобы они сидели дома" (2013)

"Вы хотите у меня узнать, когда умрет королева?" (на вопрос, когда же наконец принц Чарльз станет королем)

"О, если бы тому человеку удалось похитить Анну, она устроила бы ему настоящий ад" (о боевике, который пытался похитить принцессу Анну, 1975)

"Когда мужчина открывает дверь автомобиля своей жене, это или новый автомобиль, или новая жена"

"Приятно побывать в государстве, которое не управляется своем народом" (во время встречи с Альфредо Стресснером, парагвайским диктатором)



В разговоре с шотландским инструктором по вождению: "Как вы удерживаете туземцев от выпивки достаточно долго для того, чтобы они смогли пройти тест?" (1995)

"Люди думают, что у нас тут жесткая классовая система, но случается и такое, что герцоги женятся на хористках. А некоторые - даже на американках" (2000)

На встречу с королевой Елизаветой и ее супругом президент Нигерии Олусегун Обасанджо пришел в традиционном костюме своей страны, который принц Филипп в шутку сравнил с пижамой: "Вы нарядились так, словно уже готовы отойти ко сну!" (2003)

Узнав, что она работает в киноиндустрии, герцог попросил Кейт Бланшетт помочь починить его DVD-плеер.

На приеме в Виндзорском замке с главным редактором The Independent:

— Вы что здесь делаете? — спросил принц.

— Меня пригласили, сэр, — ответил журналист

— Ну, приходить-то было совсем не обязательно.

С журналисткой журнала мод: "Вы случайно не носите норковое нижнее белье?"

О желании принца Гарри вступить в брак с Меган Маркл: "Крутить роман с актрисой – это я понимаю. Но жениться-то на ней при этом зачем?"

На вопрос, как ему удается справляться с публичными выступлениями: "Главное — вовремя сходить в уборную".

Напомним, ранее "Страна" подробно описывала биографию принца Филиппа.

Также сообщалось, что похороны принца Филиппа пройдут без церемонии прощания и не будут государственными.