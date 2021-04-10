Бизнесмен и экс-нардеп Александр Онищенко переехал в Узбекистан, где живет его отец Раджаб Кадыров.

Об этом Онищенко рассказал в интервью "Стране".

Александр Онищенко рассказал, что в Узбекистане у него свои интересы в области бизнеса. По словам экс-нардепа, первый бизнес он также начинал в этой стране.

"Я начинал свой бизнес в 1997-1998 году именно в Узбекистане. У меня отец работал заместителем главы МВД Узбекистана. Он - бывший начальник Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД Узбекистана. И первый мой бизнес в Украине был связан с Узбекистаном и Туркменистаном. В том смысле, что я потихоньку внедрился и начал экспортировать объемы газа из Туркмении в Украину", - сказал Онищенко.

"Покупал газ и менял его, оставлял в Украине. Оттуда получал капитал, который экспортировал в арабские страны. Покупал газ через товарные поставки. Поставлял товар, а забирал газом. Вот так генерировались деньги. Это происходило до 2003-2004 гг, а потом монополию в свои руки взял "Газпром" - прекратились прямые взаимоотношения со всеми азиатскими странами. После 2005-го года Украина начала напрямую покупать газ у "Газпрома", а тот, в свою очередь, начал закупать весь газ здесь и в Средней Азии. Если раньше коммерческая структура занималась транзитом газа через компанию "Итера", то в 2004 году монополию взял "Газпром". Но я поднабрался опыта, начал внедрять добычу газа в Украине", - рассказал Александр Онищенко.

Также он рассказал, что сейчас в Европе наблюдается кризис, связанный с коронавирусом, поэтому он решил переехать в Ташкент. В Узбекистане, по его мнению, ситуация более стабильная.

"Коронавирус уничтожил экономику, за последние полгода все рухнуло, а в Узбекистане как будто бы пандемия закончилась, и расцвет экономики только начинается", - рассказал экс-нардеп.

Онищенко в Узбекистане интересуют добыча золота, химическая промышленность, производство удобрений.

"Знакомлю потенциальных инвесторов с экономикой Узбекистана. Раньше я их в Киев возил, теперь вот в Ташкент. Инвестиционная няня для Узбекистана. У них открыт сумасшедший рынок. Китай и Казахстан скупают все. Европейский рынок начал закрываться для России и стран СНГ. Они полностью развернулись в сторону Китая и стран Ближнего Востока, куда они масштабно экспортируют свою продукцию: газ, электроэнергия. Сейчас для привлечения инвесторов в Узбекистане готовят глобальную приватизацию. Сотни объектов выставляют на продажу. Сюда уже зашел "Газпром", "Лукойл", "Росатом". Все, кто заходит, вкладывают огромные деньги в экономику", - сказал Онищенко.

По его словам, по будням дням он находится в Узбекистане, а выходные по-прежнему проводит в Европе.

Полное интервью Александра Онищенко, в котором он рассказал о переезде в Узбекистан, санкциях США и предателях в Украине, читайте здесь.

Также мы писали о том, как Онищенко рассказывал, почему он не может вернуться в Украину.