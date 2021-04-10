По состоянию на утро субботы, 10 апреля, количество вакцинированных граждан Украины увеличилось на 19 858 человек. Всего в Украине сделали уже 373 002 прививки.

Об этом 10 апреля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

По словам Степанова, прививки проводились 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами вакцинации. По состоянию на 9 апреля в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записалcz 435 451 человек.

Статистика вакцинации по регионам за прошлые сутки:

Киев - 1 850 прививок;

Винницкая область - 840 прививок;

Волынская область - 460 прививок;

Днепропетровская область - 2 330 прививок;

Донецкая область - 750 прививок;

Житомирская область - 740 прививок;

Закарпатская - 460 прививок;

Запорожская область - 650 прививок;

Ивано-Франковская область - 539 прививок;

Киевская область - 1 970 прививок;

Кировоградская область - 700 прививок;

Луганская область - 390 прививок;

Львовская область - 1 910 прививок;

Николаевская область - 269 прививок;

Одесская область - 710 прививок;

Полтавская область - 770 прививок;

Ровенская область - 580 прививок;

Сумская область - 570 прививок;

Тернопольская область - 650 прививок;

Харьковская область - 410 прививок;

Херсонская область - 440 прививок;

Хмельницкая область - 1000 прививок;

Черкасская область - 50 прививок;

Черновицкая область - 510 прививок;

Черниговская область - 310 прививок.

Напомним, вчреа в Украине подтвердились 17 463 новых случаев заражения коронавирусом.

До этого "Страна" приводила слова Степанова о том, что в Украине в ближайшие десять дней показатель заражений коронавирусом может дойти до 30 тысяч в сутки.