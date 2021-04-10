В Украине за сутки сделали меньше 20 тысяч прививок от коронавируса. Статистика Минздрава
По состоянию на утро субботы, 10 апреля, количество вакцинированных граждан Украины увеличилось на 19 858 человек. Всего в Украине сделали уже 373 002 прививки.
Об этом 10 апреля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.
По словам Степанова, прививки проводились 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами вакцинации. По состоянию на 9 апреля в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записалcz 435 451 человек.
Статистика вакцинации по регионам за прошлые сутки:
- Киев - 1 850 прививок;
- Винницкая область - 840 прививок;
- Волынская область - 460 прививок;
- Днепропетровская область - 2 330 прививок;
- Донецкая область - 750 прививок;
- Житомирская область - 740 прививок;
- Закарпатская - 460 прививок;
- Запорожская область - 650 прививок;
- Ивано-Франковская область - 539 прививок;
- Киевская область - 1 970 прививок;
- Кировоградская область - 700 прививок;
- Луганская область - 390 прививок;
- Львовская область - 1 910 прививок;
- Николаевская область - 269 прививок;
- Одесская область - 710 прививок;
- Полтавская область - 770 прививок;
- Ровенская область - 580 прививок;
- Сумская область - 570 прививок;
- Тернопольская область - 650 прививок;
- Харьковская область - 410 прививок;
- Херсонская область - 440 прививок;
- Хмельницкая область - 1000 прививок;
- Черкасская область - 50 прививок;
- Черновицкая область - 510 прививок;
- Черниговская область - 310 прививок.
Напомним, вчреа в Украине подтвердились 17 463 новых случаев заражения коронавирусом.
До этого "Страна" приводила слова Степанова о том, что в Украине в ближайшие десять дней показатель заражений коронавирусом может дойти до 30 тысяч в сутки.