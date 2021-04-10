Украинцев продолжают прививать от коронавируса. Фото: "Страна"

По состоянию на утро субботы, 10 апреля, количество вакцинированных граждан Украины увеличилось на 19 858 человек. Всего в Украине сделали уже 373 002 прививки.

Об этом 10 апреля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

По словам Степанова, прививки проводились 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами вакцинации. По состоянию на 9 апреля в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записалcz 435 451 человек.

Статистика вакцинации по регионам за прошлые сутки:

  • Киев - 1 850 прививок;
  • Винницкая область - 840 прививок;
  • Волынская область - 460 прививок;
  • Днепропетровская область - 2 330 прививок;
  • Донецкая область - 750 прививок;
  • Житомирская область - 740 прививок;
  • Закарпатская - 460 прививок;
  • Запорожская область - 650 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 539 прививок;
  • Киевская область - 1 970 прививок;
  • Кировоградская область - 700 прививок;
  • Луганская область - 390 прививок;
  • Львовская область - 1 910 прививок;
  • Николаевская область - 269 прививок;
  • Одесская область - 710 прививок;
  • Полтавская область - 770 прививок;
  • Ровенская область - 580 прививок;
  • Сумская область - 570 прививок;
  • Тернопольская область - 650 прививок;
  • Харьковская область - 410 прививок;
  • Херсонская область - 440 прививок;
  • Хмельницкая область - 1000 прививок;
  • Черкасская область - 50 прививок;
  • Черновицкая область - 510 прививок;
  • Черниговская область - 310 прививок.

СИтуация с вакцинацией в регионах Украины. Скриншот: facebook/maksym.stepanov.official

Напомним, вчреа в Украине подтвердились 17 463 новых случаев заражения коронавирусом.

До этого "Страна" приводила слова Степанова о том, что в Украине в ближайшие десять дней показатель заражений коронавирусом может дойти до 30 тысяч в сутки.

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