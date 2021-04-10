В Украине заявили, что на Донбассе невозможна ситуация, подобная событиям в Сребренице, о которой говорили в Кремле.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера в пятницу, 9 апреля.

"У Украины нет в планах насильственного освобождения тех территорий (Донбасса - Ред.). Мы везде заявляем про политико-дипломатический путь. Для этого существуют нормандский формат и консультативная площадка в Минске", - сказал министр.

Также он заявил, что подобные заявления Москвы являются элементом информационной войны.

"То, что происходит, мы воспринимаем как элемент информационной войны, которая является составной гибридной войны... Не будет войны. Украина не планирует делать никаких ответов на провокации... Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать повод или шанс, чтобы получить наступление", - заявил Резников.

Напомним, накануне в Кремле заявили, что эскалация конфликта на Донбассе может привести к повторению трагедии в Сребренице, и в таком случае Россия готова вмешаться, чтобы это предотвратить.

Перед этим с аналогичным заявление выступил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он сказал, что "если на Донбассе будет Сребреница, РФ будет вынуждена встать на защиту".