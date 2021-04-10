Правоохранители в Хмельницкой области задержала главу одного из ОТГ при получении взятки, которую он требовал за размещение рекламных щитов на территории громады.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"Чиновник требовал у предпринимателя $3 800 долларов США за влияние на принятие исполкомом решения о выдаче разрешения на размещение рекламных щитов на территории громады", - сообщили правоохранители.

В полиции рассказали, что полицейские задержали главу ОТГ во время получения части взятки ($1 300).

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, а именно - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

В Хмельницкой области задержали главу ОТГ из-за взятки. Фото: hm.npu.gov.ua

Напомним, недавно руководителя перинатального центра в Черновцах задержали на взятке в $12 000.

Также мы писали о том, что николаевский чиновник нарушил ПДД, пытался сбежать от копов и предлагал им взятку.