Власти Мальты намерены доплачивать иностранным туристам, если те пробудут на территории острова не менее трех дней.

Об этом рассказали чиновники из министерства туризма, передает DW.

Для того, чтобы получить помощь, достаточно забронировать номер непосредственно через желаемый местный отель. Предполагается, что туристы пятизвездочных отелей получат от властей 100 евро, а отель добавит аналогичную сумму.

Отдыхающие в четырехзвездочных отелях туристы могут рассчитывать на 150 евро помощи, а трехзвездочных – 100 евро.

Известно, что туризм в экономике Мальты занимает 27%, о чем говорят данные Всемирного совета по туризму и путешествиям.

Напомним, в среду, 7 апреля, вступили в силу новые правила въезда украинских граждан в Израиль. Теперь попасть в эту страну можно при наличии ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия.

Также "Страна" рассказывала, что власти канадской столицы решили платить туристам по 100 долларов за посещение города во время пандемии.

Кроме того, Япония в прошлом году выплачивала туристам до $185 за каждый день пребывания в стране.