Европейское агентство по лекарственным препаратам проверит связь вакцины от коронавируса Johnson & Johnson с последующим образованием тромбов.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Комитет ЕМА по оценке рисков начал исследование вакцины Janssen от Johnson & Johnson "в связи с настораживающим сигналом по сообщениям о тромбоэмболических осложнениях у людей, получивших вакцину".

"В настоящее время неясно, существует ли причинно-следственная связь между вакцинацией препаратом Janssen и указанными последствиями", - говорится в сообщении регулятора.

Известно, что один случай образования тромбов зафиксирован во время клинических испытаний. Еще три – во время вакцинации в США. Один человек в результате скончался.

Напомним, два прививочных пункта в Северной Каролине и Колорадо в США временно закрылись из-за того, что некоторые люди испытали неблагоприятные последствия после получения прививки вакциной от Johnson & Johnson. Ранее похожие проблемы возникали с вакциной AstraZeneca.

Как сообщала "Страна", в ЕС официально подтвердили связь вакцины AstraZeneca с тромбозом, но назвали это редким побочным эффектом.