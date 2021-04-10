В Пентагоне заявили, что отправка кораблей ВМС США в Черное море является регулярной операцией, которую координируют вместе с Турцией в рамках конвенции Монтрё.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга, передает "Интерфакс".

"Мы регулярно организуем операции в Черном море. Мы недавно отправили туда корабли. Это не является чем-то новым... Мы ясно координируем вхождение в Черное море в соответствии с конвенцией Монтрё с Турцией", - сказал Кирби в ходе брифинга.

По его словам, США "используют авиацию, флот, работают там везде, где это позволяет международное право".

Также он заявил, что не собирается говорить о "будущих операциях" в Черном море и не будет "подтверждать информацию турецких СМИ" об отправке кораблей ВМС США в Черное море на следующей неделе.

Комментируя передвижение российских войск у украинских границ, Кирби заявил, что Вашингтон "хочет большей ясности" в том, что касается намерений Москвы.

"Мы хотим, чтобы российская сторона была более транспарентна в вопросе наращивания военной мощи в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины. Это не совсем ясно... Мы не верим, что это способствует стабильности и безопасности в регионе", - сказал представитель Пентагона.

Напомним, о том, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России на восточной границе страны, сообщал со ссылкой на представителя Пентагона CNN. Однако в Европейском командовании (ЮКОМ) ВС США эту информацию не подтвердили.

В Госдуме РФ в ответ на эту информацию заявили, что такие действия США могут осложнить ситуацию вокруг Донбасса.

Вчера стало известно, что США уведомили турецкие власти об отправке двух боевых кораблей в Черное море на следующей неделе. "Нас уведомили по дипломатическим каналам о том, что два корабля ВМС США выйдут в Черное море в соответствии с конвенцией Монтрё", - заявили в турецком МИД. Корабли должны пробыть в Черном море до 4 мая.