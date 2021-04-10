Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что Закарпатская область может следующей после Ивано-Франковской выйти из "красной" зоны карантина.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Следующая на очереди, надеюсь, Закарпатская область, которая может выйти из "красного" уровня эпидопасности уже в ближайшие дни", - написал Ляшко.

Также главный санврач рассказал, что введение "красной" зоны в Ивано-Франковской области, которую из нее уже решили исключить, показало положительный результат. В частности, там нормализовалась ситуация с уровнем госпитализаций, а загруженность "ковидных" коек упала до 38%.

Закарпатская область может выйти из "красной" эпидемиологической зоны. Скриншот: facebook.com/viktor.liashko

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 9 апреля, в Украине в "красной" зоне оказались более половины регионов - 13. Ранее в Минздраве анонсировали возможное введение общенационального локдауна, если "покраснеют" более 50% областей.

Кроме того, сообщалось, что вечером 9 апреля Госкомиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение исключить из "красной" зоны Ивано-Франковскую область и внести в нее Харьковскую.