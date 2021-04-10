Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, который прошлой осенью переболел Covid-19, 9 апреля вакцинировался от коронавируса вместе с одной из бригад в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Генерал-полковник Руслан Хомчак вакцинировался от Covid-19 в одном из военных госпиталей на Донбассе.

"Для популяризации вакцинации и чтобы не тратить остаточные дозы вакцины, Министерство здравоохранения позволило прививать людей, которые своим примером могут способствовать повышению доверия к иммунизации", - сообщили в пресс-центре.

Хомчак вакцинировался от коронавируса. Скриншот: facebook.com/pressjfo.news

Известно, что служащие в зоне ООС бойцы имеют первоочередное право на получение прививки. Всего, по состоянию на 8 апреля, вакцину получили 31 555 военнослужащих Украины.

Хомчак вакцинировался от коронавируса. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, Хомчак заразился коронавирусом в сентябре прошлого года. Как тогда рассказал начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник, его состояние здоровья главнокомандующего ВСУ оценивалось как удовлетворительное.

Также "Страна" рассказывала, что вскоре стало известно о выздоровлении Хомчака от Covid-19.