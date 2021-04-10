По состоянию на утро субботы, 10 апреля, число зараженных коронавирусом украинцев возросло на 17 463 человек.

Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Всего в Украине зафиксировали уже 1 841 137 случаев коронавируса. Из них 36 779 оказались летальными (+398 за сутки). 1 405 826 человек уже выздоровели (+10 722). Вчера в больницы попали 4 709 человека. Среди новых пациентов - 684 ребенка и 394 медика.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 605), Днепропетровской (1 383), Харьковской (1 343), Львовской (1 342), Киевской (1 133) и Одесской (1 058) областях. В остальных регионах зафиксировано менее тысячи новых пациентов.

Отметим, что число новых случаев коронавируса держится в Украине на уровне выше 15 тысяч четвертый день подряд.

Напомним, что глава МОЗ Украины ждет в ближайшие десять дней роста заражений коронавирусом до 30 тысяч в сутки.

Также мы писали о том, что вчера Украина более чем в 2 раза обогнала Россию по суточному приросту коронавируса.

Кроме того, сообщалось, что Харьковскую область вносят в "красную" зону карантина, а Ивано-Франковскую оттуда исключают. Таким образом, с 11 апреля локдаун будет объявлен в Киеве и 12 областях страны.