Датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен, который шваброй отмыл окно поезда "Киев - Измаил", прокомментировал в интервью "Стране" свой поступок и реакцию общественности на него.

Отметим, фото, где он, стоя на перроне, моет грязное окно поезда, стало вирусным: оно набрало 2 тысячи лайков на Фейсбуке, сотни перепостов и вдохновило украинцев на множество мэмов. В частности, на одном из мэмов в окне, которое моет Андерсен, изображен член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

Андерсен прокомментировал "Стране" этот мэм. Он отметил, что лично знаком с Сергеем Лещенко.



"Видел эти мэмы. Я Сергея Лещенко знаю лично. Он мне был симпатичен во время Майдана и после, когда в парламент вошла эта тройка – Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Светлана Залищук. Есть такое мнение по поводу Лещенко – откуда у него деньги на эту квартиру? Говорят, что ему дали эту должность в Набсовете, и теперь он утих. Но я не могу этого утверждать, и поэтому я из корректности не лайкал те мэмы и не комментировал. Но мне давно интересно, чем он занимается в "Укрзализныце", и я даже хотел с ним об этом поговорить. О реформе железной дороги", - отметил Андерсен.

Датчанин также отметил, как он оценивает эффективность работы Набсовета "Укрзализныци".

"Плохо. Мне кажется, Набсовет железной дороги изначально неэффективен. По идее он должен был контролировать руководство компании в интересах владельца – то есть государства Украины, и пассажиров. А получилось так, что члены Набсовета просто "тусовались" с руководством "Укрзализныци", были слишком тесно связаны. Не знаю, выпили с ними, или что. Конечно, Усланд – всемирно известный и уважаемый экономист, я не думаю, что он там занимался какими-то коррупционными действиями. Но сама конструкция такого Набсовета, как при "УЗ", может работать на Западе, где другая культура, другие обстоятельства. В Украине такая мягкая западная модель не работает. А в Украине нужны контролеры, которые будут тупо стоять над головой директора "Укрзализныци" и ежедневно его матюкать", - заявил "Стране" Андерсен.



Он отметил, что не понимает, чем вообще занимается Наблюдательный совет "Укрзализныци".



"Меня вопрос зарплат не волнует: в масштабах компании, где работает 280 тысяч человек, зарплаты членов Набсовета – это копейки. Но мне непонятно, чем этот Набсовет занимается. А если мне непонятно, то рядовому украинцу точно непонятно. Я надеялся, что у них будет свежий взгляд на вещи, они будут применять логические западные подходы к организационным и техническим вещам, пассажирскому сообщению. И ничего – молчание. Они должны были выработать стратегию – я ее не вижу. Я бы хотел спросить у Лещенко, чем они там вообще занимаются?", - заявил Йоханнес Вамберг Андерсен.



Наш собеседник уточнил, что Сергей Лещенко никак не отреагировал на вашу ситуацию.

"Я не видел никакой реакции. Я хотел как-то выйти на него, сказать, что я ни при чем к этим мэмам. Но это можно использовать как повод. Может, возьмем друг у друга интервью про железную дорогу? У Лещенко же есть YouTube-канал, почему бы не поговорить спокойно? Я просто не дошел до этого, очень был занят. И он со мной на связь не выходил", - сообщил Андерсен.

Полный текст интервью с датчанином, который вымыл шваброй окно поезда и стал знаменитым, можно прочесть по ссылке.