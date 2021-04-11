COVID-19 и туберкулез весьма похожи по клиническим симптомам, и важно уметь их различать.

Центр общественного здоровья Минздрава опубликовал в Фейсбук доходчивую инфографику, которая не даст спутать два опасных заболевания.

Начало заболевания при туберкулезе постепенное, при COVID-19, как правило, острое.

Повышение температуры при туберкулезе обычно незначительное, до 37-37,2 градусов (при тяжелых формах лихорадка ярко выражена), при COVID-19 лихорадка ярко выражена, у людей с легкой формой температура до 38 градусов, с тяжелой - выше.

Повышенная потливость ночью при туберкулезе характерна, при COVID-19 - нет.

Беспричинное снижение массы тела при туберкулезе характерно, при COVID-19 - нет.

Головная боль при туберкулезе не характерна, при COVID-19 характерна.

Боль в горле при туберкулезе не характерна, при COVID-19 характерна.

Кашель при туберкулезе длится около двух недель, периодический, обычно с мокротой, при COVID-19 постоянный, в основном сухой.

Одышка при туберкулезе появляется при физических нагрузках, выраженная появляется при тяжелых формах, при COVID-19 не характерна для легкой формы, появляется при средней и тяжелой формах.

Кровохарканье при туберкулезе бывает при тяжелых обширных формах, при COVID-19 возможно при тяжелой форме.

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