Всемирная организация здравоохранения опубликовала инфографику, посвященную связи между посещениями солярия и возникновением рака кожи. По данным ВОЗ, солярий вполне способен спровоцировать эту форму онкологии.

Как отметили в ВОЗ, солярии создают риск для каждого. Ультрафиолетовое излучение как солнца, так и аппарата для загара вызывает рак кожи. В первую очередь излучение опасно для молодежи и людей со светлой кожей.

По данным ВОЗ, ежегодно в результате использования соляриев в Австралии, Европе и США 10 тысяч человек заболевают меланомой и еще 450 тысяч - другими видами рака кожи.

Чем в более раннем возрасте человек начинает ходить в солярий, тем выше риск рака кожи.

Пользование соляриями:

в возрасте до 35 лет повышает риск меланомы на 60%;

в возрасте до 25 лет повышает риск плоскоклеточного рака на 102% и риск базально-клеточного рака на 40%.

Другие последствия для здоровья при загорании в солярии:

катаракта;

ослабление иммунной системы;

раннее старение кожи;

солнечные ожоги.

Ранее "Страна" рассказывала, как определить потенциально опасную родинку, которая может переродиться в рак кожи.

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