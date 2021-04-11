В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали фотографии огненно-рыжей деловитой белки и рассказали, как много забот у нее в весенний период.

Пост о мелком пушистом грызуне появился в Фейсбуке заповедника.

По словам специалистов организации, весной белка очень занята. Сначала ей нужно набрать вес после холодной и голодной зимы, после чего нужно найти пару и закрутить с нею любовь. Самцам при этом нередко приходится драться друг с другом за внимание самок.

Устроив личную жизнь, белки принимаются выстилать гнездо для будущего потомства и ждать малышей, которые родятся примерно через 35-38 дней после спаривания.

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