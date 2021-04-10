Правительство разрешило на территории регионов, на которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности, торговлю посадочным материалом и предоставление услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий.

Такие изменения внесены в "карантинное" постановление от 9 декабря 2020 года №1236.

Отмечается, что соответствующее правительственное постановление №310 вступило в силу 9 апреля.

Так, согласно документу на территории регионов, на которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности, среди прочего, разрешены:

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60 % которых предназначено для торговли продуктами питания, горючим, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и посадочным материалом, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленным в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;

- осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Напомним, что "красная" Ивано-Франковская область ослабляет карантин - будут убраны блокпосты, а детсады возобновят работу.

Еще мы писали, что Харьковскую область вносят в "красную" зону карантина, но поезда пока туда ездят.