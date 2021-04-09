В Чернобыльском заповеднике увидели редкую птицу, которая в Украине бывает пролетом
Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали мелкую перелетную птицу, чьи маршруты пролегают через Украину. Это горихвостка-чернушка.
Фотографию и рассказ о пернатом опубликован в Фейсбуке организации.
Как сообщили в заповеднике, в Украине можно встретить два вида горихвосток: чернушку и обыкновенную горихвостку (последняя также известна под названиями садовая горихвостка и горихвостка-лысушка).
Чернушка гнездится в населенных пунктах. Прилетает к нам (для нее мы - север) в конце марта. Птаха очень редко зимует в городах. А гнезда устраивает в разных нишах зданий.
Свое название горихвостка получили из-за ярко-рыжего цвета хвоста.
Питаются эти птицы насекомыми и ягодами. А улетают от нам в октябре-ноябре.
Ранее в заповедника показали, как переселяют птиц в новые дома.
Также его сотрудники сняли, как живут в зоне отчуждения ЧАЭС белохвостые орланы.