Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали мелкую перелетную птицу, чьи маршруты пролегают через Украину. Это горихвостка-чернушка.

Фотографию и рассказ о пернатом опубликован в Фейсбуке организации.

Как сообщили в заповеднике, в Украине можно встретить два вида горихвосток: чернушку и обыкновенную горихвостку (последняя также известна под названиями садовая горихвостка и горихвостка-лысушка).

Чернушка гнездится в населенных пунктах. Прилетает к нам (для нее мы - север) в конце марта. Птаха очень редко зимует в городах. А гнезда устраивает в разных нишах зданий.

Свое название горихвостка получили из-за ярко-рыжего цвета хвоста.

Питаются эти птицы насекомыми и ягодами. А улетают от нам в октябре-ноябре.

Ранее в заповедника показали, как переселяют птиц в новые дома.

Также его сотрудники сняли, как живут в зоне отчуждения ЧАЭС белохвостые орланы.