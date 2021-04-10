Похороны умершего 9 апреля супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа не будут государственными. Представителей общественности попросили воздержаться от попыток посетить траурные мероприятия, в том числе и из-за коронавируса.

Об этом сообщает Геральдическая палата Великобритании.

"Эти похороны не будут государственными похоронами, перед ними не будет церемонии прощания", - говорится в заявлении палаты.

По данным властей, принца похоронят в Виндзоре.

"Тело его королевского высочества перед захоронением будет находиться в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Это соответствует обычаю и воле его королевского высочества", - заявили власти.

Ранее "Страна" сообщала, что принц Гарри впервые за год посетит Британию, чтобы побывать на похоронах деда. Приедет ли с ним Меган Маркл, пока неизвестно.

Мы также писали, что в Великобритании начался десятидневный траур, а все государственные вопросы поставили на паузу.