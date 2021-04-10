В Киевской области до 23 апреля продлены карантинные ограничения, связанные с распространением COVID-19. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба областной государственной администрации.

Согласно решению комиссии, до 23 апреля продлеваются дополнительные противоэпидемические меры, принятые 2 апреля.

Отдельным территориям в зависимости от эпидемического состояния:

рекомендуется решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

разрешается с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме периодов с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00;

предписывается перевозить пассажиров в количестве 50% от предусмотренной технической характеристикой транспортного средства;

предписывается проинформировать жителей области об изменениях в графиках перевозок;

рекомендуется руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

Кроме того, на территории Киевщины продолжают действовать все противоэпидемические меры, предусмотренные для красного уровня противоэпидемической опасности.

Глава Киевской ОГА Василий Володин заявил, что несмотря на решение комиссии каждая община должна отдельно думать, вводить ли меры, предусмотренные протоколом комиссии, исходя из оценок ситуации на своей территории.

Он добавил, что ситуация с распространением COVID-19 в области остается сложной.

Ранее "Страна" сообщала, что Харьковскую область вносят в красную зону карантина.

Мы также публиковали обновленную карту карантинных зон Украины.